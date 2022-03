PSV loot tegen Leicester City in de kwartfinales van het toernooi om de Europa Conference League

NABESCHOUWING Schmidt is in Utrecht blij met PSV: ‘Het was fantas­tisch hoe de spelers gevochten hebben’

PSV-trainer Roger Schmidt kreeg zondag in Utrecht het verjaardagscadeau dat hij zich had gewenst. PSV pakte met een 1-0 overwinning drie punten en houdt druk op Ajax in een fase dat de wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen. ,,Het was fantastisch wat mijn spelers hebben laten zien. Ze hebben enorm gevochten”, zei de 55 jaar geworden Schmidt in De Galgenwaard.

13 maart