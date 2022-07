PSV maakt transfer van Til rond en betaalt Spartak Moskou via bankrekeningen buiten Rusland

PSV rekent het bedrag volgens betrokkenen niet af via een Russische bankrekening, maar via Duitse en/of Oostenrijkse rekeningen die via een Europese bank met Spartak Moskou in verbinding staan. De transfer komt de club uit Eindhoven hier en daar op kritiek te staan, omdat zaken doen met Russische instanties of entiteiten op dit moment beladen is en in veel gevallen zelfs onmogelijk of onoorbaar.