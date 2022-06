PSV maakt vorderingen bij huur van de Braziliaan Savinho

Savinho gaat na dit seizoen van Atlético Mineiro naar Manchester City en van daaruit zou PSV hem kunnen huren, waarbij de Eindhovenaren dus ook een vergoeding willen voor de opleiding die hij bij PSV krijgt. Het talent zelf wil per se naar PSV en niet naar het Franse Troyes, dat ook in de race is om hem tijdelijk aan te trekken. De rechtsbuiten gelooft in de opleiding in Eindhoven en wil spelen bij de club die in Brazilië nog altijd een grote naam heeft.