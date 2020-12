PSV maatje te groot voor RKC in Waalwijk

RKC schoot uit de startblokken in de Brabantse derby en kreeg via Anas Tahiri al na enkele minuten een uitgelezen kans op de openingstreffer. De aanvoerder zag zijn inzet echter op de lat eindigen.

In een zeer vermakelijke openingsfase was het vlak daarna aan de andere kant wel raak. Ahmed Touba ging enorm de fout in door de bal in de voeten te spelen van Mario Götze. De Duitser bracht Cody Gakpo in stelling, die scoorde. Mohamed Ihattaren zorgde nog binnen het kwartier voor een prima uitgangspositie voor PSV. Hij haalde uit van afstand en verdubbelde de score voor de bezoekers.