PSV mag na een snikhete avond in Monaco nog dromen van de Champions League

SELECTIENIEUWS PSV heeft twee spelers er definitief bij en moet Vertessen voorlopig missen

PSV kan vanaf nu definitief beschikken over de nieuwelingen Sávio en Jarrad Branthwaite. Het duo heeft een vergunning ontvangen van de IND en is inzetbaar in trainingen en tijdens wedstrijden. Van Sávio was dat eerder deze week al bekend en nu is ook Branthwaite dus speelklaar voor PSV.

28 juli