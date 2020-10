PSV meldt drie nieuwe corona-besmettingen in de selectie: Dumfries, Baumgartl en Piroe

Granada-trai­ner Martínez is overtuigd van zijn ploeg, maar vindt PSV ‘op basis van historie’ favoriet

21 oktober Trainer Diego Martínez van het Spaanse Granada denkt dat PSV de favoriet is in het duel met zijn ploeg. Desondanks is hij wel overtuigd van de mogelijkheden van Granada in Eindhoven, zo zei hij woensdag in de persconferentie voor het Europa League-duel met PSV.