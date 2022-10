PSV met 23 man naar Zürich, Luuk de Jong is nog steeds niet voldoende hersteld

PSV speelde het eerste duel in de groepsfase gelijk, tegen het Noorse Bodø/Glimt. In Eindhoven werd het in september 1-1, waardoor de uitgangspositie na een wedstrijd niet al te best is. PSV kan zich ogenschijnlijk niet al te veel permitteren, omdat Bodø thuis ook al van Zürich won en in Noorwegen uitermate sterk is. De Noren wonnen al 14 Europese duels op rij in hun eigen thuishaven.