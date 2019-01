PSV moet Ajax in zicht houden

VIDEO PSV’er Daniel Schwaab kritisch na remise in Emmen: ‘Dit mag niet gebeuren’

20 januari PSV-verdediger Daniel Schwaab was kritisch na de remise van PSV in Emmen. De Eindhovenaren verspeelden in de slotfase een 0-2 voorsprong. ,,Het is nu gebeurd, maar het gaat niet nog een keer gebeuren”, sprak de Duitser strijdvaardig.