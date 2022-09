PSV moet het tegen ‘Boede’ met een nieuwe spits af zien te maken, maar wie moet dat worden?

PSV heeft aanvaller uit Oekraïne in beeld als een van de opties bij vertrek Gakpo

PSV heeft de Oekraïener Viktor Tsygankov op het oog als een van de kandidaten om Cody Gakpo te vervangen, mocht de Eindhovenaar woensdag vertrekken bij de club. De 24-jarige international van zijn land speelt momenteel voor Dinamo Kiev en is al langer in beeld bij PSV. Of het aan het slot van de markt nog haalbaar is om Tsygankov op te pikken, is onduidelijk. Hij heeft nog maar een contract voor een jaar bij zijn club.

31 augustus