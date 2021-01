PSV moet nu even super zijn zonder Mario Götze

De Eindhovenaren waren vanaf oktober zeker niet onaantastbaar als Mario Götze binnen de lijnen stond. Soms waren er slordigheden in zijn spel, ook met hem in de ploeg was er een paar keer stevig niveauverlies in twee verschillende helften en in Griekenland werd hij (tegen PAOK) met zijn ploeggenoten in twintig minuten van het gras geveegd.