PSV moet tegen sc Heerenveen in ieder geval plek drie stevig in handen zien te krijgen

Zo ver zal PSV het niet willen laten komen en de vraag is wat Van Bommel gaat doen om na de interlandperiode het tij te keren. Een van de mogelijkheden is dat Ryan Thomas weer een rol krijgt in het elftal, om op het middenveld vanuit zijn positie te zorgen voor meer voetballend vermogen en dynamiek in het elftal. Zijn eerste optreden in het Philips Stadion - als nummer tien - liep in de soep omdat hij na een wat onbesuisde actie rood kreeg. Daarna was Thomas geschorst. Op een van de defensieve plekken op het middenveld heeft Thomas het spel uiteraard wat meer voor zich en zou hij in balbezit voor een kentering kunnen zorgen. Een rentree van Thomas zou ten koste kunnen gaan van Érick Gutiérrez, die ondanks zijn goede referenties en uitstekende start bij PSV onder Van Bommel het verschil maar moeilijk kan maken. Hoe dat nu precies kan, is een vraagteken. ‘Guti’ begon uitstekend bij PSV, maar wist daarna een tijdje het vertrouwen van Van Bommel niet te winnen. Daarna kwamen er toch kansen en liet hij wel flitsen van klasse zien, maar kon hij de zaak niet bij de hand nemen.