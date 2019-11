PSV moet tij zien te keren op plek waar ellende is gestart

Mark van Bommel staat onder grote druk. Midden in de horrorherfst moet de trainer van PSV de crisis bezweren op de plek waar alle ellende is gestart. In Drenthe wacht zondag een beladen herkansing.

PSV gaat zondag terug naar de plek waar de huidige sportieve ellende voor de club ruim tien maanden geleden begon. Mark van Bommels PSV leek als winterkampioen (met twee punten voorsprong op Ajax) in het eerste duel na de winterstop op de Oude Meerdijk op weg naar weer een zege en stond na tachtig minuten 0-2 voor. Nicklas Pedersen van FC Emmen dompelde PSV in zijn – naar later bleek – voorlaatste wedstrijd als betaald voetballer met twee doelpunten in rouw: 2-2.

Een onbegrijpelijke zeperd voor de ploeg, die op dat moment met de indrukwekkende virtuele doelcijfers 62-8 soeverein leidde in de eredivisie. Waar Ajax en PSV ook kwamen en of het nou makkelijk ging of niet, ze wonnen uiteindelijk in negen van de tien gevallen toch wel. De Amsterdammers zetten die lijn voort, maar van het aanvallende en dominante PSV van vorig jaar is nu na zeven klappen in acht wedstrijden helemaal niets meer over. Van Bommel zit bij de Eindhovense club nog niet op de schopstoel, maar het is duidelijk dat er onderhand een kentering zal moeten ­komen.

Als clubicoon heeft hij duidelijk meer krediet dan andere trainers, die in zijn situatie misschien al het veld hadden moeten ruimen. PSV kent geen echte ‘ontslagcultuur’, maar er zijn in het verleden ook in Eindhoven coaches gesneuveld die in een vergelijkbare situatie zaten als Van Bommel nu. Fred Rutten was in 2012 de laatste oefenmeester die na een slechte serie zijn spullen mocht pakken, terwijl hij nog wel met PSV overwinterde in de Europa League en PSV op koers lag om het bekertoernooi te winnen.

Volledig scherm Hirving Lozano baalt na de gelijkmaker van FC Emmen. © BSR/Soccrates

Wat er sinds het begin van dit jaar allemaal is gebeurd? PSV verspeelde door een wisselvallige tweede seizoenshelft in gewonnen positie de landstitel, nadat de club vorig jaar in de herfst na een staaltje hooghartigheid (Van Bommel stelde een tweede elftal op) tegen RKC

(2-3) al uit het bekertoernooi was gevlogen. In de zomer strandde PSV al in de tweede voorronde van de Champions League, verloor de strijd om de Johan Cruijff Schaal en na een rampherfst is PSV ook in de B-divisie van Europa voortijdig gestrand en is de ploeg in de eredivisie compleet van slag.

20 tegengoals in 8 duels

PSV is het spoor onder Van Bommel bijster geraakt en incasseerde in de laatste acht duels twintig tegengoals. Na de zeperd tegen Sporting (4-0) van donderdag is de crisis in Eindhoven enigszins vergelijkbaar met die van het najaar in 2013, toen Phillip Cocu aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach was begonnen. Cocu overleefde als trainer en bracht PSV grote successen. De clubleiding lijkt te hopen dat dat scenario zich in Eindhoven opnieuw voordoet als Van Bommel aanblijft.

De huidige trainer heeft een halfjaar succes geboekt, maar vanaf het echec in Emmen is alles uit zijn handen gegleden. Er is binnen de spelersgroep ergernis over zijn ­keuzes en een aantal reserves ­begrijpt niet waarom zij geen kansen krijgen of steeds geslachtofferd worden, terwijl andere spelers soms oneindig veel krediet lijken te hebben. Tegelijkertijd ontwikkelen veel spelers van PSV zich niet en zit er ook weinig voetballende ontwikkeling in het elftal, hoewel jonge spelers als Mohamed Ihattaren en Donyell Malen wel zijn doorgebroken en lichtpuntjes zijn in donkere tijden.

Volledig scherm Rosario in actie tegen Sporting Portugal. © AFP

Niets met topvoetbal te maken

Voor Van Bommel moet het soms om gek van te worden zijn, dat de knulligste fouten zijn ploeg almaar meer in de problemen brengen. Het spel van de vorig jaar door hem gelanceerde Pablo Rosario (22) tegen Sporting had bijvoorbeeld niets met topvoetbal te maken. Zijn vormcurve vertoont een opvallende parallel met de situatie van PSV. Een goed en hoopvol begin, daarna een stevig verval, een korte opleving in de nazomer en nu weer een topclub onwaardig. Het zou overigens onzin zijn om de problemen alleen aan de jonge middenvelder op te hangen, want veel meer spelers zijn uit vorm en zien hun plek in de hiërarchie soms snel veranderen.