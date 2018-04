PSV na titelfeest meteen weer aan de bak: 'Een keer goed doorhalen maakt niet uit'

De belangrijkste resterende duels voor PSV in dit seizoen zijn wedstrijden waarin de club zelf niet meedoet. Heel Eindhoven hoopt dat AS Roma en Liverpool zich snel via respectievelijk de Serie A en de Premier League plaatsen voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. Lukt dat, dan krijgt PSV in augustus een prima uitgangspositie om die groepsfase te halen. De Eindhovenaren hoeven dan met maar één in plaats van twee tegenstanders af te rekenen en zijn bovendien verzekerd van een Europees hoofdtoernooi. Gaat het in de play-off voor de Champions League mis, dan is er namelijk altijd nog de groepsfase van de Europa League als troostprijs.

De beuk erin

In eigen land resteren voor PSV drie duels voor een puntenrecord, prestige en premies. Na enig slaaptekort en de nodige pilsjes vormt Roda JC woensdagavond eerst een erehaag, alvorens de beuk erin gaat. De Limburgers hebben de punten keihard nodig in de strijd om degradatie, waar bij PSV juist alle sportieve druk is weggevallen. ,,Veel mensen denken dat het lastig is om zo'n wedstrijd te spelen, maar ik vond het destijds heerlijk", zegt Theo Lucius over zijn ervaringen in 2005.

PSV werd kampioen tegen Vitesse (3-0) en speelde daarna gelijk tegen FC Twente (2-2), toen het geen krachten mocht verspelen. Tussen die remise zaten de halve finaleduels om de Champions League, tegen AC Milan. ,,We verloren dat seizoen niks meer in de eredivisie en voetbalden ontzettend makkelijk. Ik voelde van de huldiging niks en verwacht dat PSV bij Roda JC hetzelfde heeft. Een titel geeft zo veel kracht. Deze mannen zijn fysiek allemaal top, hebben ze dit seizoen bewezen. Een keer goed doorhalen, maakt nu niet uit. Zeker niet als er nog een extra dag tussen zit. Je moet een titel ook goed vieren en dat geeft mentaal weer kracht. PSV heeft er het hele jaar keihard voor gewerkt en het feest was prachtig."

Volledig scherm Theo Lucius als voetballer van PSV. In zijn kielzog John de Jong. © ANP

'Genoten van dit PSV en de huldiging'

In 1978 zat Jan Poortvliet met PSV in een vergelijkbare situatie als Lucius in 2005. ,,We pakten de titel en moesten daarna nog de UEFA Cup-finale spelen." PSV verloor na het titelfeest prompt in Haarlem, nadat de ploeg 31 duels ongeslagen was gebleven. ,,Je trekt in zo'n wedstrijd toch het pootje soms terug als er nog iets moois komt. Dat heeft dit PSV nu niet. Ze kunnen vrijuit voetballen en ik verwacht ook dat ze een goed niveau gaan halen. Man, wat waren ze goed zondag tegen Ajax. Ik heb genoten van dit PSV en de huldiging. Het was het beste wat ik dit seizoen van ze gezien heb."

Laatste 10 'post-kampioensduels' van PSV