PSV naar Azerbeidzjan of Wit-Rusland in laatste voorronde Champions League

BATE Borisov is de kampioen van Wit-Rusland en versloeg HJK Helsinki in de tweede voorronde. Qarabag FK is titelhouder in Azerbeidzjan en begon al in de eerste voorronde van de Champions League. Daarin versloeg het Ljubljana, een ronde later Kükesi uit Albanië. Qarabag plaatste zich vorig jaar voor het eerst in de historie voor de groepsfase van het miljoenenbal.