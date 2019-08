PSV niet geheel zonder zorgen naar Nicosia

PSV reist vanmorgen naar Cyprus, waar het morgen in Nicosia een riante uitgangspositie heeft om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Dat PSV niet in Limassol speelt, heeft te maken met het gegeven dat het stadion van Apollon niet voldoet aan de richtlijnen van de UEFA. Na de 3-0 zege van vorige week mag van de Eindhovense ploeg verwacht worden dat de zes poulewedstrijden in het tweede toernooi van de UEFA veilig worden gesteld.

Helemaal zonder zorgen is trainer Mark van Bommel zeker niet, omdat een aantal spelers wegens blessures ontbreekt. Armindo Bruma trainde begin deze week nog apart van de groep en het is dus maar de vraag of hij inzetbaar is. Sam Lammers en Gastón Pereiro zijn zeker niet inzetbaar. Ook Michal Sadílek trainde eerder in de week wegens een lichte blessure apart van de groep.

Veranderingen

Ten opzichte van de eerste Europese wedstrijd van dit seizoen tegen FC Basel zijn er behoorlijke veranderingen geweest bij PSV. Derrick Luckassen stond toen nog in de basis als centrale verdediger en inmiddels is Timo Baumgartl daaruit niet meer weg te denken. Sadílek was de linksback van dienst, maar het lijkt er nu op dat Olivier Boscagli de voorkeur van Van Bommel geniet. Voorin is Hirving Lozano vertrokken en Bruma lijkt als gezegd nog niet volledig fit.