PSV nodigt duizenden gezinnen uit voor een avondje in het Philips Stadion

OPSTELLING PSV borduurt tegen AZ voort op de wedstrijd tegen Ajax, Romário is op tijd voor zijn huldiging

PSV heeft zaterdagavond in het eigen Philips Stadion dezelfde elf spelers in de basis staan die vorige week van Ajax wonnen. Tegen AZ wil PSV het kalenderjaar goed afsluiten, om als koploper de winterstop in te gaan. Bij de Eindhovenaren zit Noni Madueke weer op de bank en start Xavi Simons aan de rechterkant.

