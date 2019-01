PSV onder toeziend oog van recordinternational Wesley Sneijder van start in Qatar

Raiola drukt transferru­moer rond Lozano de kop in: ‘Lozano blijft bij PSV’

4 januari Hirving Lozano is een van de meest besproken spelers in de huidige transferperiode. Online wordt hij aan tal van clubs gekoppeld, maar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola laat in alle rust weten dat er deze winter niets hoeft te worden verwacht. Al voor de vraag goed en wel gesteld was, stelde hij dat Lozano deze periode bij PSV blijft. ,,En de club wil hem niet verkopen”, zegt hij.