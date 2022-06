PSV ondervindt forse concurrentie bij pogingen om Braziliaans talent voor het middenveld in te lijven

Door bronnen in Lommel wordt bevestigd dat de kans groot is dat Souza komend seizoen bij een club speelt die in Europa op hoog niveau actief is. Vorig voetbaljaar was hij speler bij KV Mechelen en daar maakte het Zuid-Amerikaanse talent met dwingende optredens indruk in de middelste linie. PSV heeft Vinicius Souza mede daarom al een hele tijd in het vizier en hoopt zaken te kunnen doen met de eigenaar van zijn transferrechten, de City Group.