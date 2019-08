PSV ontploft na rust tegen Apollon Limassol

Rosario: Mooi om te zien dat het in de tweede helft zo goed gaat

22 augustus Pablo Rosario was er vanavond de hele wedstrijd bij in het Philips Stadion. De aanvoerder zag hoe PSV na rust wegliep bij Apollon Limassol en zich zo een goede uitgangspositie verschafte voor de return over precies een week. ,,Alles kan nog gebeuren, maar we gaan met een goed gevoel daar naartoe.‘’