PSV ontvangt kritische fans na publicatie jaarverslag: 'We konden alles vragen'

Ze werden ontvangen door perswoordvoerder Thijs Slegers, die ook bij de bijeenkomst was. Het financieel-inhoudelijke verhaal kwam van financieel manager Jaap van Baar en algemeen directeur Toon Gerbrands. Onder anderen Wageninger Rik Klein Entink was door PSV uitgenodigd om aan de sessie deel te nemen, net als andere binnen PSV-kringen bekende twitteraars als Erik van Vonderen, Monique Dielemans en Leon Vorstenbosch.

Transferwindowfetisjist

Klein Entink maakt op sociale media van zijn hart doorgaans geen moordkuil en staat bekend als 'transferwindowfetisjist', wat niet meer betekent dan dat hij in transferperiodes altijd het naadje van de kous wil weten en online overal transfergeruchten weet op te duiken. ,,PSV gaf op bijna alles antwoord. Ik wist een beetje wat ik kon verwachten, omdat dit vorig jaar ook al gedaan werd. Behoudens persoonlijke dingen en zaken als concrete salarissen of transfersommen was het mogelijk om alles te vragen. Ik ken geen andere clubs die het zo doen."

Jaarcijfers zijn belangrijk, vindt Klein Entink. ,,Voetbal draait om geld. Voor een aantal supporters, en meestal zijn dat toch wel de fanatiekere, is het belangrijk om te weten hoeveel er in kas zit en wat er te besteden valt." Zaten er voor hem nog nieuwe dingen in het verhaal van PSV? ,,Ja, toch wel. Bijvoorbeeld dat de mogelijke bonussen die PSV in de toekomst moet betalen na het aankopen van een speler nu al in de cijfers zijn opgenomen. Die hoeven dus later niet meer als last te worden genomen in de cijfers. Andersom werkt het niet zo, dus als PSV bonussen krijgt na de verkoop van spelers komen deze pas in de cijfers tot uiting als ze ook daadwerkelijk 'vallen'."

Het moment waarop PSV spelers koopt, is niet per se het moment waarop ze in de boeken terechtkomen, bevestigde PSV nog eens en dat wist Klein Entink eigenlijk al. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de aankoop Angelino en Dumfries, die zijn in juni al gepresenteerd en de koopbedragen zitten pas volgend jaar in de cijfers. Net zoals de koop van Gutiérrez bijvoorbeeld." Andersom zijn Santiago Arias, Joshua Brenet en Albert Gudmundsson door PSV onlangs verkocht en ook hun opbrengsten zitten nog niet in de getallen over seizoen 2017-2018 verdisconteerd.