PSV op jacht naar winst en rust

Tegenvallende resultaten, transferperikelen en het ‘optrainen’ van revaliderende en nieuwe spelers hebben PSV momenteel in de greep. Het team zat afgelopen week in de hoek waar de klappen vielen en vandaag wacht ook nog eens de uitwedstrijd bij FC Twente. Trainer Mark van Bommel beleeft met zijn ploeg een lastige start van het net begonnen seizoen en moet vandaag in Enschede verdere brokken zien te voorkomen. ,,FC Twente is een goed voetballende ploeg, die denk ik dit seizoen gaat verrassen.” En hoe is het met PSV nu? ,,Het is lastig”, zo typeerde de trainer in aanloop naar FC Twente-PSV de situatie bij de club. ,,Maar het is aan ons om hiermee om te gaan. Dat moet je kunnen bij PSV.”