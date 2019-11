PSV op weg naar kantelpunt of kookpunt

Gaat de crisis bij PSV de komende weken naar het kookpunt of blijft een verdere escalatie van de sportieve ellende in Eindhoven uit? Trainer Mark van Bommel moet met zijn ploeg op zoek naar het ritme van de winst en heeft na zes tegenslagen op rij ongetwijfeld de drie zwaarste weken uit zijn korte carrière als coach achter de rug. De laatste overwinning dateert van 6 oktober (PSV-VVV, 4-1) en dat is zeer uitzonderlijk. Het is bijna dertien jaar geleden (!) dat PSV zeven duels op rij niet won.