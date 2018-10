PSV op zoek naar schadevrije jaren in Groningen: 'De statistieken zijn duidelijk’

Het aantal tikken dat PSV de laatste jaren in de eredivisie kreeg, was prima op de vingers van een paar handen te tellen. Oost west, thuis best, geven alle getallen aan. Maar ook: oost west, noord niet best. Met FC Groningen treft de nationaal ongenaakbare ploeg van Mark van Bommel vanavond één van de twee minst favoriete tegenstanders van de afgelopen jaren. Niet Ajax of Feyenoord pakten de laatste tien eredivisieduels (uit en thuis opgeteld) de meeste punten tegen PSV, maar sc Heerenveen en FC Groningen. ,,Dat zie je heel vaak, dat clubs vaker moeite hebben tegen sommige andere teams. Ik heb zelf als speler altijd wel redelijke resultaten gehaald in Groningen”, liet Mark van Bommel gisteren optekenen. ,,Behalve dan die ene keer dat we de kampioensschaal na een 0-0 aan Harry van Raaij mochten uitreiken.”