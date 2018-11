PSV overtuigt Europees als collectief en richt zich weer op titeljacht

Alleen op de ranglijst is PSV dit seizoen een figurant in de eigen Champions League-groep. Op het veld sloeg het team van Mark van Bommel zeker geen modderfiguur, in een poule die op voorhand schitterende affiches beloofde. Wedstrijden met weinig sportief perspectief, dat wel. Het is geen grote verrassing dat na vier van de zes groepsduels overwintering in de Champions League uit zicht is, maar volledig kansloos waren de Eindhovenaren in geen enkel duel.