PSV pakt 17 titels in de laatste 33 jaar: een terugblik buiten de lijnen

PSV pakte zondag de 24ste titel in de historie van de club en de 17de sinds 1986. Vanaf dat jaar, nu 32 jaar geleden, is PSV dus in meer dan de helft van alle competities kampioen geworden.

In de jaren zeventig beleefde PSV al een bloeiperiode, die leidde tot nationale kampioenschappen in 1975, 1976 en 1978. Daarvoor was de Nederlandse hoofdprijs een zeldzaamheid voor rood-wit en dateerde de laatste titel van de club van 1963.

Fortuna Sittard

Tussen 1978 en 1986 werd PSV ook geen kampioen en dat zinde de toenmalige leiding allerminst. Voormalig manager Kees Ploegsma heeft later verteld dat een terugreis na een nederlaag bij Fortuna Sittard in april 1985 heel bepalend is geweest voor de toekomst van de club. Op 6 april van dat jaar verloren de Eindhovenaren in Limburg en met voorzitter Jacques Ruts en penningmeester Harry van Raaij was Ploegsma het zat. Het beleid van PSV moest radicaal veranderen, zo vond men, en PSV deed kort daarna een aantal grote aankopen (o.a. Gullit), die de ploeg naar de top van Nederland en later Europa brachten. Gullit tekende bij PSV op 17 mei 1985 en vertrok twee jaar later weer.

Champions League

Ook daarna was er één lange magere periode. Het tijdvak van 2009 tot en met 2014 springt er bij PSV uit. Tussen het kampioenschap van 2008 en 2015 zat zeven jaar en dat had mede te maken met financiële problemen, na een periode waarin PSV vrijwel structureel Champions League had gespeeld. Ineens was die luxe voorbij en daarmee kwamen ook financiële strubbelingen om de hoek kijken. PSV had een te grote broek aangetrokken en te dure spelers gekocht. Spelers ook zonder restwaarde.

Ernstig

De strubbelingen bleken ernstig en leidden in 2011 tot een grote financiële herstructurering, met hulp van de gemeente Eindhoven. De gemeente kocht de grond onder het Philips Stadion en De Herdgang voor ruim 48 miljoen euro. Een deal die de gemeente overigens geld oplevert, omdat er geld voor is geleend en PSV een erfpachtvergoeding (canon) betaalt die hoger ligt dan de rente. Wel heeft de gemeente de eigen leencapaciteit ingeperkt.