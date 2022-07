PSV pakt dankzij goal van herstelde back Mwene de winst tegen Real Betis

Voormalig PS­V-aanvoerder Pleun Strik op 78-jarige leeftijd overleden

PSV heeft bekendgemaakt dat voormalig aanvoerder Pleun Strik is overleden. Hij is 78 jaar geworden. De middenvelder stopte in 1984 op 40-jarige leeftijd met betaald voetbal en kende zijn hoogtijdagen in het Philips Stadion, waar hij twee keer landskampioen werd met PSV. Hij speelde daarna in de eredivisie ook nog kort voor FC Eindhoven, destijds EVV.

