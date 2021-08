PSV pakt dankzij magistrale Madueke eerste prijs in Schmidt-tijdperk en deelt Ajax stevige tik uit

PSV heeft voor het eerst sinds 1.210 dagen weer een prijs gepakt, dankzij een uitblinkende Noni Madueke versloegen de Eindhovenaren Ajax in een intense strijd om de Johan Cruijff Schaal: 0-4. Zo heeft ook trainer Roger Schmidt in zijn tweede jaar zijn eerste prijs als PSV-trainer te pakken.

Intens. Dat is het woord dat het beste paste bij de topper tussen PSV en Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. 25.000 supporters, twee ploegen die met het mes tussen de tanden speelden, mooie doelpunten en een rode kaart: de eerste helft had alles. En zeker voor PSV, waar Noni Madueke niet te stoppen was. Hij opende na 105 seconden al het bal tegen Ajax.

Supersolo

De Engelse buitenspeler, die dit seizoen volgens trainer Roger Schmidt zo uitstekend in de teamdiscipline past, draaide Nicolas Tagliafico en Lisandro Martinez dol en schoof de bal daarna vakkundig in de hoek: 0-1. Daarna kwam PSV zwaar, erg zwaar, onder vuur te liggen.

Ajax domineerde en creëerde aardig wat kansen: zo knikte Steven Berghuis, die in de basis begon, de bal op de lat en kopte Davy Klaassen net over. Zij werden allebei bediend door Dusan Tadic, die Philipp Mwene gek speelde. De PSV-back werd in de rust ook gewisseld.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Marco van Ginkel toonde zich tegen Ajax een ware leider, hij kwam op voor zijn teamgenoten toen Nicolas Tagliafico over de schreef ging. © ANP

Tagliafico verliest zijn hoofd

Het leek dus wachten op de 1-1, maar na een halfuur was daar ineens Madueke weer: na een pass van Götze counterde hij op het doel van Ajax af en schoot hij met zijn rechter hard raak: 0-2. Een ongekende luxe voor PSV, zeker omdat Tagliafico even later zijn hoofd verloor en erg hard doorging op André Ramalho. Een rode kaart, Ajax moest met tien man verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks de ondertalsituatie kreeg Ajax nog wel wat kansen in de tweede helft, zo had Ryan Gravenberch nog kunnen scoren. Toch was het vooral PSV dat het lange tijd verzuimde om de genadeklap uit te delen; Marco van Ginkel had 0-3 móéten maken, maar Remko Pasveer lag in de weg. Het was uiteindelijk Yorbe Vertessen die het laatste restje Amsterdamse hoop in de 76ste minuut de grond inboorde door de bal koeltjes in de korte hoek te plaatsen: 0-3. En vlak voor tijd maakte Götze er ook nog 0-4 van, hij bezorgde Ajax zo een smadelijke nederlaag.

Einde aan syndroom

Het bleef ook bij 0-4. Zo pakte PSV zijn eerste prijs sinds 1.210 dagen (de landstitel van 2018) en maakten de Eindhovenaren ook direct een einde aan het ‘toppersyndroom’; na zestien toppers zonder zege - de laatste was tegen AZ in december 2018 - lukte het nu wél.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene (46. Teze), Ramalho, Boscagli, Max (81. Oppegard; Sangaré (61.Pröpper), Van Ginkel; Madueke (72. Obispo), Götze, Gakpo; Zahavi (46. Vertessen)

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez (86. Magallan), Tagliafico; Gravenberch, Klaassen (46. Rensch), Blind (74. Ekkelenkamp); Berghuis, Haller (62. Neres), Tadic.

Volledig scherm De spelers van Ajax, ook Jurrien Timber, dropen af na de smadelijke 0-4 nederlaag in eigen huis. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.