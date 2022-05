PSV pakt de volle buit in doelpuntrijk duel met Willem II

PSV heeft in eigen huis Willem II vrij eenvoudig opzij gezet. De ploeg van trainer Roger Schmidt maakte het zichzelf onnodig moeilijk, maar kwam ondanks twee tegengoals eigenlijk geen moment in de problemen en won met 4-2.

Het duel begon voortvarend voor PSV. Na een aanval over meerdere schijven kon Ritsu Doan na iets meer dan een minuut al de 1-0 binnen tikken. De VAR boog zich vervolgens over die goal, aangezien Carlos Vinícius aan het begin van de aanval buitenspel stond. Na minutenlang overleg besloot scheidsrechter Jochem Kamphuis dat er een nieuwe situatie was ontstaan en dat de goal dus gewoon bleef staan.

Uit het niets de 2-0

Een droomstart voor PSV, dat zo’n vroege goal tegen een degradatie vechtend Willem II natuurlijk heel goed kan gebruiken. De Eindhovenaren controleerden het duel na die snelle goal. Gakpo raakte met een schot de paal, Willem II kwam mondjesmaat over de helft van PSV. Zo hobbelde de wedstrijd voort, totdat Gakpo vrijwel uit het niets raak kopte uit een goede voorzet van Mauro Junior: 2-0.

Volledig scherm PSV viert de goal van Ritsu Doan © Pro Shots / Marcel van Dorst

Niks aan de hand voor PSV, zo werd gedacht. Maar snel daarna kreeg PSV twee tikken te verwerken. Vinícius moest met een hamstringblessure het veld verlaten (de zoveelste (spier)blessure bij een PSV’er dit seizoen) en Willem II scoorde uit het niets de aansluitingstreffer via Nunnely, die knap raak kopte uit een voorzet van Owusu. Maar PSV bleef rustig en ging nog voor rust op zoek naar een treffer. En die treffer werd ook gemaakt. Twee minuten na de 2-1, schoot Zahavi -nog voor het rustsignaal- de 3-1 tegen de touwen.

Snelle goal na rust

Waar PSV voor rust uit de startblokken schoot, deden de bezoekers uit Tilburg dat na rust. Binnen vijf minuten zorgde Elton Kabangu voor de aansluitingstreffer, nadat Mvogo een schot van Nunnely niet goed verwerkt kreeg. Maar ondanks dat Willem II volgens de score terug in de wedstrijd kwam, was daar op het veld weinig van te merken.

PSV kwam niet in moeilijkheden en werd na dik een uur geholpen door Willem II. Verderdiger Wessel Dammers gleed namelijk een lange bal vanuit de PSV-defensie knullig binnen in eigen doel: 4-2. En daarmee was de wedstrijd wel gespeeld. Beide ploegen leken het wel te geloven. Er gebeurde weinig meer en dus wist PSV met gemak de 4-2 stand over de streep te trekken.

De achterstand op koploper Ajax is dus weer vier punten. Volgend weekend speelt PSV op bezoek bij Feyenoord (zondag, 16.45 uur). Dan weten de Eindhovenaren of Ajax punten heeft verspeeld of niet. De Amsterdammers nemen het in Alkmaar op tegen AZ (zondag, 14.30 uur).

Volledig scherm De goal van Zahavi © Pro Shots / Marcel van Dorst

