PSV pakt door op de transfermarkt en trekt tweebenige back Phillipp Mwene aan

PSV-spits Maxi Romero is na bijna acht maanden revalide­ren nog verre van fit

17 mei Bij PSV is spits Maxi Romero (22) nog geen zekerheidje voor het begin van het nieuwe seizoen. ,,Hij moet eerst fit worden”, zegt trainer Roger Schmidt over de Zuid-Amerikaanse aanvaller. ,,En dat is hij nog verre van. Hij heeft vorig jaar een zware blessure opgelopen in de Europa League-voorrondes en heeft daarna nog een kleinere operatie nodig gehad.”