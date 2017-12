PSV pakt enorme bonus door 'slechte wedstrijden' te winnen

Vlekje

Een wedstrijd negentig minuten domineren, de tegenstander van kiet af aan bij de strot pakken en helemaal niks weggeven? Het bestaat bijna niet meer in de eredivisie. Wie wekelijks de duels van koploper PSV bekijkt, heeft gezien dat er op bijna elke overwinning wel iets aan te merken viel. Geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan. Zelfs bij de indrukwekkende 1-7 zege op FC Utrecht was een redding van Jeroen Zoet bij een 1-1 stand cruciaal voor het wedstrijdverloop. De laatste weken kan het soms alle kanten op, al wint PSV meestal wel verdiend. Spektakel was er daarvoor wel voldoende, maar momenteel is het even zuinigheid en zakelijkheid troef.

Geklaagd

Op de tribunes in het Philips Stadion werd afgelopen zondag volop geklaagd, maar trainer Phillip Cocu kan er niet zoveel mee. Voetbal is voor hem op de eerste plaats gemaakt om te winnen en als dat met het nodige vermaak kan, is het voor hem prima. Moet het met een asgrauwe voorstelling waar geen mens op zit te wachten, dan moet dat maar. Hij wil punten over de streep trekken en als daar in de ogen van Cocu bijvoorbeeld een late wissel van Hirving Lozano voor Derrick Luckassen voor nodig is, past hij die toe.

Vijfde verdediger

Een vijfde verdediger er kort voor het eindsignaal bij zetten deed hij de afgelopen jaren in meer wedstrijden. Tegen Sparta slaagde de missie opnieuw: 3 punten, de 0 gehouden en met 10 punten voorsprong de topper tegen Ajax in. De ranglijst en bijna alle cijfers geven de trainer voorlopig gelijk en de klagende PSV-fans moeten hun vermaak dus deels halen uit Teletekst-pagina 819. En wordt PSV kampioen, dan praat niemand meer over PSV-Sparta van zondag. Wie iets verder kijkt, ziet dat PSV in fases waarin het niet loopt soms weinig heeft om op terug te vallen. Met Luuk de Jong in de ploeg kan wat opportunisme en de lange bal wel uitkomst bieden, ook omdat er met Lozano en Jürgen Locadia gemakkelijk scorende spelers om hem heen staan. Ook Marco van Ginkel blijkt in bijna elke wedstrijd vanuit het niets voor gevaar te kunnen zorgen.

Botsing