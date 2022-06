PSV pakt in de eredivisie extra rust als de ploeg zich plaatst voor de play-offs van de Champions League

Toppers

PSV heeft komend seizoen ook een ander schema dan vorig seizoen wat betreft de topduels, traditiegetrouw de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord. De eerste topper vindt plaats op zondag 18 september, in speelronde 7. Dan staat PSV-Feyenoord op het programma. De return van dat duel zit in speelronde 20 en wordt midden in de winter afgewerkt, op 5 februari.



PSV-Ajax vindt dit jaar in speelronde 30 plaats en is dus later dan afgelopen seizoen (weekend 22/23 april). Ajax-PSV is opgenomen in speelronde 13 en wordt begin november gespeeld. Niet alle data zijn al bekend, in verband met mogelijke Europese verplichtingen van de competitiedeelnemers. Het complete schema dat nu bekend is, is hier te vinden.