PSV pakt met stroef voetbal toch gewoon drie punten tegen FC Groningen

Door een paar VAR-beslissingen kort achter elkaar was er na rust volop reuring in het Philips Stadion, waar voor het eerst in ruim zeven maanden weer toeschouwers (in totaal 4.000) mochten komen. In de elfde minuut was er een minuut applaus voor de deze week overleden PSV-icoon Willy van der Kuijlen.

Na een kwartier schoot Cody Gakpo vanaf een meter of twintig snoeihard op de lat. Daarna waren er nog kansen voor Donyell Malen en Eran Zahavi, maar zij troffen geen doel. Malen schoot tegen Sergio Padt aan en Zahavi knalde in scoringspositie hoog over.

Wijziging

Roger Schmidt had besloten om zijn basisopstelling op één plek te wijzigen en liet Pablo Rosario op de bank, waardoor Ibrahim Sangaré zijn kans in de basis kreeg. Olivier Boscagli stond naast hem op het middenveld, maar werd in de rust weer naar het centrum van de defensie gehaald. Nick Viergever moest daarvoor wijken.

Het leverde aanvankelijk niet veel op en FC Groningen had zelfs de grootste kans, maar raakte via Ahmed El Messaoudi de paal. Daarna was PSV weer bovenliggend en leek de ploeg te scoren, maar een voorzet van Denzel Dumfries op Eran Zahavi was niet binnen de lijnen van het veld gegeven. De VAR keurde een goal terecht af.

VAR

Daarna kreeg PSV op instigatie van de VAR een penalty, omdat er hands zou zijn gemaakt door FC Groningen-verdediger Wessel Dammers. Het was lastig te zien op beelden, maar VAR Kevin Blom was overtuigd. Zahavi benutte feilloos, waarna Cody Gakpo PSV in veilige haven leek te schieten. Zijn treffer werd - door de VAR - afgekeurd wegens buitenspel. Daarna ging ook een goal van Donyell Malen niet door om dezelfde reden.

FC Groningen kreeg nog een vrije kopkans, maar liet deze liggen, waardoor PSV uiteindelijk gewoon de benodigde punten pakte en met een goed gevoel kan kijken naar Ajax-AZ van zondag. AZ moet winnen om in de strijd om plek twee geen achterstand op PSV op te lopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.