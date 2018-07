PSV pikt door transfer Bakkali naar Anderlecht ruim 30.000 euro mee

PSV speelt op 24 juli tegen Olympiakos in Uden, eerste oefenduel op 14 juli tegen Neuchâtel Xamax

29 juni PSV speelt op zaterdag 14 juli een oefenduel met het Zwitserse Neuchâtel Xamax, dat vorig seizoen naar de hoogste afdeling van Zwitserland is gepromoveerd. Het is het eerste oefenduel onder leiding van trainer Mark van Bommel. Op dinsdag 24 juli speelt PSV in Uden.