PSV presenteert het nieuwe derde shirt, reacties zijn wisselend

Piepjong Jong PSV houdt geen stand tegen FC Den Bosch

16 augustus Jong PSV heeft maandagavond geen punten overgehouden aan het tweede duel in de Keuken Kampioen Divisie van dit seizoen. Tegen FC Den Bosch liet de ploeg van Ruud van Nistelrooy een aantal kansen liggen en werd het in de slotfase 0-1. De PSV-beloften moesten het daarin met tien man doen, nadat Nigel Thomas met rood (twee keer geel) was weggestuurd door scheidsrechter Sam Dröge.