PSV presteert thuis uitzonderlijk goed en blijft heel kalenderjaar schadevrij

PSV heeft dit jaar in uitwedstrijden wel de nodige punten laten liggen. Het team is de in de eredivisie de best presterende formatie over heel 2017 en daarmee de zogeheten 'kalenderkampioen'. PSV pakte in 35 eredivisiewedstrijden 88 punten en pakte er daarvan in 18 thuiswedstrijden 54: een gemiddelde van 3 op 1. In uitwedstrijden pakte in 17 duels PSV 34 punten: een gemiddelde van 2 op 1.