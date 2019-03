PSV probeert Afellay weer fit te krijgen, toekomst nog ongewis

Of er voor Afellay en PSV nog meer in het vat zit, is nog ongewis. Technisch manager John de Jong geeft aan dat het eerst gaat om het volledige herstel van Afellay. ,,Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken. Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen’', zegt de technisch manager. ,,Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem helpen waar mogelijk. Het belang van Afellay staat vooralsnog bovenaan. We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen.”