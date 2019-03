PSV probeert de komende periode nieuwe ‘Brainport-partners’ te strikken

De vijf miljoen euro per jaar die PSV afgelopen week alvast heeft binnengehaald via een grote deal met vijf topbedrijven in Zuidoost-Nederland, kan op termijn vermeerderd worden. Daarvoor zit nog meer dan voldoende economische potentie in de regio.

VDL, ASML, Philips, de High Tech Campus Eindhoven en Jumbo vonden elkaar de afgelopen weken al en proostten maandag met PSV op een grote sponsordeal. De naam ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ moet nog even indalen, maar kan bij velen op instemming rekenen. De term ‘Metropoolregio’ hoefde er niet van iedereen bij, maar dat is volgens partijen gebeurd om uit te stralen dat het niet alleen om Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook om de randgemeenten gaat. Juist het coöperatieve element typeerde deze deal en zo is de oplossing als het ware bij elkaar gepolderd. Dat dit op het shirt iets minder strak staat dan alleen ‘Brainport Eindhoven’ is wel meegewogen, maar het argument om te laten zien dat de regio samenwerkt werd als belangrijker gezien.

PSV voerde de afgelopen periode gesprekken met meerdere andere kandidaten om bij het consortium aan te sluiten. De huidige groep geldschieters wil het imago van de Brainport-regio versterken en daarom prijkt na dit seizoen de nieuwe sposnornaam op het PSV-shirt. Onder anderen keukengigant De Mandemakers Groep en uitvaartverzekeraar DELA kunnen mogelijk nieuwe partijen zijn om aan te haken, maar hoe of wat is nog onduidelijk.

Mandemakers

Ben Mandemakers zegt namens zijn bedrijvengroep (die een omzet heeft van meer dan anderhalf miljard euro) het ‘heel positief te vinden wat er in Eindhoven is gebeurd’. De ondernemer zegt evenwel nog niets toe als het gaat om deelname aan het consortium en wil de ontwikkelingen even aankijken. ,,Een partij sterke ondernemingen en bekende namen heeft hier een mooie overeenkomst gesloten. Dat is goed voor Eindhoven en de regio en ook voor PSV. Twee werelden vinden elkaar hier. Of wij hieraan meedoen? Dat bekijken we zoals we dat altijd doen, maar dat het idee aanspreekt is zeker waar.” Mandemakers is overigens al jaren een gewaardeerde partner bij PSV en is daarnaast bij RKC zeer actief.

Warm hart

NXP en DAF doen vooralsnog niet mee bij de PSV-sponsorgroep en dat valt op tussen alle grote namen die deze week opdoken als financiers achter de nieuwe PSV-shirtsponsor ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’. NXP-woordvoerder Martijn van der Linden zegt dat het uit Philips Semiconductors ontstane bedrijf in totaal 600 medewerkers in de regio heeft en dat het bedrag om nu deel te nemen in het consortium te hoog ligt. ,,Dat heeft niet zozeer met onze Amerikaanse bestuurders te maken, zoals ik in de krant heb gelezen. Wij hebben het afgewogen en als je kijkt naar onze activiteiten in deze regio past dit ons nu niet. Dat betekent niet dat we PSV geen warm hart toedragen, maar op dit moment kan het simpelweg niet. We steunen in de regio volop kleinschaligere initiatieven en hebben dit ook goed beoordeeld. Daarbij was de conclusie dat we nu op het eerste blijven inzetten.”

DAF

DAF laat via een woordvoerder weten het op dit moment nog bij andere en kleinere projecten te houden. Ook de truckproducent praatte mee over de Brainport-deal bij PSV, maar haakte uiteindelijk nog niet aan. Of dat in de toekomst alsnog gebeurt, kon de zegsman niet aangeven. Uitgesloten lijkt dit niet, maar het huidige bedrag (1 miljoen euro per deelnemer) is voor DAF dus te hoog. PSV kan voor het ‘Brainport-consortium’ ook nog vissen in een grote MKB-groep in Zuidoost-Nederland, vol toptechnische toeleveranciers die veelal op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel en daar grote moeite mee hebben. Ook zij hebben allemaal belang bij een sterke economische regio, maar een bedrag van een miljoen euro is voor veel van die partijen een te grote hap in de budgetten.

