PSV-publiek komt in groten getale naar Europa League-thuiswedstrijd tegen FC Zürich

OPSTELLING Van Nistel­rooij grijpt in en wijzigt PSV op deze drie plekken

PSV speelt donderdagavond in Zwitserland tijdens het uitduel met FC Zürich met een behoorlijk verandere opstelling ten opzichte van dit weekend, toen de ploeg verloor bij Cambuur. In totaal zijn er drie wisselingen in het elftal van Ruud van Nistelrooij, die op zoek is naar meer stabiliteit in zijn elftal en daarnaast ook aanvallende mogelijkheden wil houden.

6 oktober