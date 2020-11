PSV raakt finaal de kluts kwijt en ziet de weg naar Europese overwintering complexer worden

Wie donderdagavond na 45 minuten voetbal in Thessaloniki een 4-1 zege had voorspeld voor PAOK, was direct naar de oogarts of het gekkenhuis verwezen. Niet dat PSV nou zo geweldig speelde, maar de Eindhovenaren gaven een helft niks weg en leidden na een paar gevaarlijke momenten met 0-1. Twintig minuten na een bakje thee blies een Griekse storm het PSV-huis om alsof het zonder fundering was opgebouwd. Net als vorig jaar in de uitwedstrijden tegen bijvoorbeeld LASK Linz en Sporting Portugal verbleekte de internationale ster van PSV op een nogal bizarre manier.