PSV-rechtsback Phillipp Mwene vertelt waarom de PSV'ers vorige week bij elkaar zaten

met video PSV'ers hebben ‘hard en eerlijk’ met elkaar gesproken na Friese zeperd: ‘De kop nu goed zetten en een mooie wedstrijd spelen’

Na het echec tegen Cambuur van afgelopen weekend is er bij PSV volop geëvalueerd. Trainer Ruud van Nistelrooij gaf woensdagavond in Zwitserland aan dat dit in zijn ogen hard en eerlijk is gebeurd. Hij vertrouwt erop dat zijn ploeg donderdag tegen FC Zürich een stuk beter voor de dag komt dan zaterdag in Leeuwarden, waar een 3-0 nederlaag werd geslikt.

5 oktober