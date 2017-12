PSV rondt belangrijke contractdeal met Armando Obispo af

Transferrechten

Zaakwaarnemer

Obispo speelt momenteel bij Jong PSV in eerste divisie, waar hij aanvoerder is. Hij wordt zakelijk bijgestaan door zaakwaarnemer Ali Dursun namens Stellar Group. Er was dit jaar enorm veel buitenlandse interesse voor Obispo, die in overleg met Dursun en zijn ouders vorige maand alle belangstelling aan de kant schoof en vertrouwen uitsprak in de aanpak van PSV. De club hoopt dat hij de komende seizoenen uitgroeit tot een van de twee vaste centrale verdedigers in het eerste elftal. Obispo is al tweederde van zijn leven aan PSV verbonden en ook dat woog mee bij zijn beslissing. Hij traint momenteel al mee bij de A-selectie en speelt als gezegd zijn wedstrijden nog een niveau lager. Een debuut lijkt niet weg, hoewel Obispo voor de twee posities centraal in de defensie in principe nog drie mannen voor zich moet dulden: Daniel Schwaab, Nicolas Isimat-Mirin en Derrick Luckassen.