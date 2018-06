PSV rondt eerste transferfase af en moet vanaf nu vooral reageren

Geruchten

De eerste fase op de transfermarkt is voor PSV voorbij en nu is het vooral afwachten wat de basiskrachten Luuk de Jong, Gastón Pereiro, Marco van Ginkel, Jeroen Zoet, Hirving Lozano en Steven Bergwijn willen of kunnen doen. Van Ginkel was de afgelopen jaren onmisbaar voor PSV, maar de club moet nog een tijdje wachten voordat hij en Chelsea een beslissing nemen. Geruchten dat hij trainer Phillip Cocu volgt naar Fenerbahçe, hebben vooralsnog geen officiële status. De Jong denkt na over een bod van PSV om langer te blijven, Zoet aast op een transfer en voor Lozano en Bergwijn kan het de komende weken zomaar 'wat de gek ervoor geeft' worden. Of de toekomst van Pereiro in Eindhoven ligt, is ook nog maar de vraag. PSV wil daarnaast nog tijdelijk afscheid nemen van twee keepers (Jurjus, Koopmans) en kan nog een of enkele jonge speler(s) verhuren, als in augustus de balans wordt opgemaakt.