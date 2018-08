PSV schenkt weer bier tegen BATE na opheffen alcoholverbod UEFA

PSV wil Australiër Aziz Behich snel overnemen van Bursaspor

28 augustus PSV wil Aziz Behich (27) snel overnemen van Bursaspor, dat tot voor kort problemen had om het salaris van de Australiër te betalen. Hij is bedoeld als versterking voor de breedte en moet in eerste instantie achter Jose Angelino in de pikorde plaatsnemen.