PSV schiet Fortuna aan flarden en blijft in het spoor van koploper Ajax

PSV houdt door een eenvoudige 5-0 overwinning op Fortuna Sittard koploper Ajax in het zicht. De ploeg van trainer Roger Schmidt had geen kind aan de bezoekers uit Limburg en gooide het duel voor de rust al in het slot.

Net voor de start van het duel, kreeg PSV nog mee dat concurrent Ajax toch nog van Feyenoord had gewonnen. Tijdens de warming-up zagen de PSV’ers dat de koploper achter stond, waarna menig fan toch al begon te dagdromen over de koppositie aan het einde van de dag. Niets was minder waar, want Ajax won dus alsnog. Voor PSV veranderde de opdracht tegen Fortuna echter niet, er moest en zou gewonnen worden.

Rebound

En dat straalde de ploeg van Schmidt uit vanaf de eerste minuut. Niet dat PSV stormend en heel attractief begon, maar dat was ook niet nodig tegen een matig Fortuna. PSV was de baas op eigen veld en en controleerden het duel. Zonder al te veel inspanning opende Philipp Max na tien minuten de score voor PSV. De linksback gleed een rebound -Zahavi kopte, waarna Van Osch nog redding bracht- goed binnen: 1-0.

PSV ging in het vervolg op zoek naar de tweede treffer. Hoewel de tegenstander heel matig was, combineerde PSV er prima doorheen. De Eindhovenaren slaagden er ook in om de wedstrijd voor rust al in het slot te gooien. In een tijdsbestek van twee minuten breidden de Eindhovenaren de score uit naar 3-0.

Zahavi weer trefzeker

Eerst was het Ritsu Doan na 39 minuten die op aangeven van Eran Zahavi uit de draai raak schoot. Twee minuten later was het de Israëlische spits zelf die zijn goal wist mee te pikken. Na een scherpe voorzet van Mauro, kopte Zahavi goed raak. Daarmee was de spits al voor het zesde duel op rij trefzeker voor PSV.

Frisse energie

Het spelbeeld na rust was niet heel veel anders dan voor de thee. PSV was heer en meester, combineerde er bij vlagen flink op los, waarna het wachten was op meerdere treffers. Onder meer Zahavi, Max en Guti lieten dat na. Na dik een uur spelen bracht Schmidt wat frisse energie in het veld. Die wissels zorgden in de slotfase voor nog wat extra doelpunten. Eerst was het Bruma die de 4-0 liet aantekenen, niet veel later deelde ook Vinícius mee in de feestvreugde. De Braziliaan kon eenvoudig scoren na een mooie assist van Veerman: 5-0.

Zodoende blijft PSV op twee punten van koploper Ajax. De internationals waaien de komende anderhalve week uit, waarna voor PSV de competitie op bezoek bij FC Twente wordt hervat op zaterdag 2 april.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Junior, Teze (78. Obispo), Boscagli, Max; Guti (84. Van Ginkel), Sangaré; Doan (64. Madueke), Götze (64. Bruma), Veerman; Zahavi (64. Vinícius)

