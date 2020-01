PSV schiet op korte termijn niets op met het wegsturen van de directie

PSV probeert ook Van Aanholt te strikken als linksback

8:32 PSV onderneemt deze week nog pogingen om Patrick van Aanholt te strikken als nieuwe linksback. De 29-jarige verdediger speelde tussen 2005 en 2007 al in de jeugdopleiding in Eindhoven en verkaste daarna naar Chelsea. Nu is hij tienvoudig international en actief bij Crystal Palace.