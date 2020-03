PSV selecteert door en laat aantal jonge spelers na dit seizoen vertrekken

Ze beschikken allemaal over een verbintenis tot medio 2020 en hebben voor 1 april een (in de voetballerij niet ongebruikelijke) aangetekende brief gehad, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de club deze opzegt. Dat is nodig omdat anders de contracten van rechtswege met een jaar worden verlengd. Van Osch is lid van de A-selectie en de anderen maken deel uit van Jong PSV. Catic maakte eerder dit seizoen nog zijn Europese debuut voor PSV, maar vloeit nu dus normaal gesproken af. Theunissen zat aan het begin van dit seizoen tijdelijk bij de A-selectie en speelde in enkele oefenduels als linksback. Ook Soulas schopte het tot een debuut in oefenwedstrijden, maar kon de laatste stap niet zetten.

Bij PSV lopen nog meer contracten in de komende zomer af, maar met een aantal betrokkenen is de club nog in gesprek over de toekomst of kijkt PSV nog even aan of er de komende periode mogelijkheden zijn. Soms hoeft een contract niet per se voor 1 april te worden opgezegd om te voorkomen dat het automatisch wordt verlengd. Dat laatste geldt alleen als een speler twee of meer verbintenissen achter elkaar bij één club ondertekende. Zodoende kreeg onder anderen Ibrahim Afellay geen brief en kunnen hij en PSV nog bekijken of en hoe ze eventueel nog verder willen.