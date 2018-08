PSV slaat toe na 'de nacht van Guti', vandaag ook presentatie Behich

PSV lijft daarnaast de Australische back Aziz Behich (27) in, die de ploeg in geval van schorsingen, blessures of vormverlies moet helpen. Hij speelde in juni onder de hoede van Bert van Marwijk en Mark van Bommel mee tijdens het WK in Rusland en komt over van het Turkse Bursaspor. De 'Socceroo' kost ruim anderhalf miljoen euro.



Voor Gutiérrez vloeien de Eindhovense euro's rijkelijker. Het Mexicaanse Pachuca krijgt er acht miljoen voor van PSV, dat vele maanden aasde op 'Guti', zoals hij ook door PSV-supporters al liefkozend wordt genoemd.De vriend van Hirving Lozano - het duo speelde als schelmen van elf al samen bij Pachuca - tekent tot 2023, Behich tot 2021. Waar de Australiër gezien wordt als een zogeheten buitenkansje, stond de middenvelder uit Zuid-Amerika al meer dan een jaar op het lijstje in de bureaulade van eerst Marcel Brands en nu John de Jong, voetbaldirecteur ad interim bij PSV.