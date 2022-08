PSV sleept aan de hand van Érick Gutiérrez en Luuk de Jong een zege voor de poort van de voetbalhel weg

VERLENGING Dit zijn de voorwaar­den waaronder Ibrahim Sangaré zijn contract bij PSV heeft verlengd

PSV was al geruime tijd in gesprek met Ibrahim Sangaré over een langer verblijf in Eindhoven. De middenvelder had nog een contract tot medio 2025 en stond open voor een transfer naar een club die in het buitenland om de prijzen speelt, maar er kwam geen match. Zodoende is het contract van Sangaré bij PSV nu tot medio 2027 verlengd, met een aantal bijzondere voorwaarden.

7 augustus