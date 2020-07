PSV sluit grote deal met Bavaria, dat instapt op de Brainport-vloot

Bavaria breidt de sponsoring van PSV uit en wordt daarmee per direct een van de belangrijkste commerciële partners. De Lieshoutse brouwer en Eindhovense voetbalclub maken dat zaterdag bekend. Bavaria treedt onder de naam Swinkels Family Brewers met ingang van het nieuwe seizoen toe tot de groep bedrijven die de naam Brainport Eindhoven op het shirt van PSV mogelijk maken. Daarin zaten al VDL, Philips, de High Tech Campus, Jumbo en ASML, die unaniem instemden met de toetreding.

Samenwerking

De een-na-grootste brouwer van Nederland wil met deze stap vertrouwen in de toekomst uitstralen. Bovendien is de leiding van het concern ervan overtuigd dat samenwerken en saamhorigheid in de regio cruciaal is om in maatschappelijk en economisch opzicht succes te boeken. ,,Juist in deze tijd willen we dat signaal afgeven", zegt directeur Romke Swinkels, die bij het familiebedrijf verantwoordelijk is voor de Nederlandse markt. ,,De horeca en ook wij zijn de afgelopen periode in het hart geraakt. Toch vinden we dit een goed moment om in te stappen bij de Brainport-groep bij PSV, omdat wij geloven in de kracht van coöperatie. We kijken niet alleen naar het nu, maar ook hoe we in de toekomst uit de crisis kunnen komen. Deze regio is mondiaal leidend op innovatief gebied en heeft vaker bewezen crisisbestendig te zijn. Er is een verbinding tussen veel bedrijven en dat komt bij elkaar via PSV."

Volledig scherm PSV stelde commercieel directeur Frans Janssen drie jaar geleden aan met de opdracht om in Zuidoost-Nederland een grotere rol te spelen in het bedrijfsleven. Die opzet lijkt geslaagd, onder meer via de Brainport-deal. © PSV Media

Extra financiële middelen

PSV speelde vorig jaar voor het eerst met de naam 'Metropoolregio Brainport Eindhoven' op de voorkant van het shirt. Commercieel directeur Frans Janssen van de club gaf toen al aan dat de groep bedrijven die dat mogelijk maakt in de toekomst uitgebreid kan worden. De ondernemingen stapten voor drie jaar in en legden allen ruim een miljoen euro per jaar in, maar het ging om meer dan geld. De bedoeling was ook om via Brainport uitstraling te geven aan deze regio. PSV noch Bavaria wil de termijnen of bedragen bevestigen, maar duidelijk is dat de samenwerking PSV de komende jaren extra financiële middelen geeft.

De merknaam Bavaria mag vanwege de reclamecode voor alcoholhoudende drank niet op het shirt van PSV staan - dat is ook niet ter sprake geweest - maar sponsoring van PSV via deelname aan de Brainport-samenwerking is volgens het concern zonder twijfel mogelijk. ,,Bavaria is een familiebedrijf met PSV-bloed en een betrokken onderneming die trots uitstraalt richting onze regio", zegt Janssen. ,,Wat dat betreft passen we perfect bij elkaar. Dat we in deze tijd een nieuwe partner in de Brainport-groep mogen begroeten, is iets waar we verguld mee zijn. PSV wil nog meer dan voorheen een belangrijk regionaal verbindingspunt zijn en de komende jaren willen we die rol verder uitbouwen.”

Ambities

Om naast de sportieve doelen de maatschappelijke ambities te onderstrepen, richtten de PSV-partners onlangs ook een speciaal Brainport-fonds op, voor mensen die niet van het economische succes in de regio profiteren. Ook waren er tijdens de crisisperiode acties voor ziekenhuizen en verpleeghuizen, waarvoor de ondernemingen via PSV aandacht wisten te genereren.

Volledig scherm Bavaria en PSV-prominent Björn van der Doelen (hier als Sjefke Vaeren, die vrije dagen met carnaval wil) waren en het verleden al een combinatie. © Bavaria