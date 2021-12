PSV sluit grote deal met nieuwe rugsponsor GoodHabitz en haalt belangrijk bedrag op

Naam die iets oproept

,,We willen de komende jaren onze internationale expansie verder doorzetten en bijvoorbeeld belangrijke stappen zetten in Brazilië, Argentinië en Mexico. Eerder hebben we al gemerkt dat de naamsbekendheid van PSV in het buitenland soms enorm is en deuren opent voor een sponsor. Dit wordt nog altijd onderschat. PSV is niet alleen in Nederland een naam die bij velen iets oproept, maar ook door heel veel buitenlandse voetbal- of sportliefhebbers wordt herkend.”



Janssen is blij dat GoodHabitz er de komende jaren weer bij is op het shirt van PSV. ,,Het is een echte Eindhovense onderneming die stevige ambities heeft, hard groeit en succesvol is. We passen goed bij elkaar en streven allebei naar continuïteit, waarbij we nu voor drie jaar een overeenkomst aangaan. Ik vind ook dat een woord van dank mag uitgaan naar Energiedirect.nl, dat na Philips drie jaar als hoofdsponsor aan ons verbonden was en ook daarna met ons bleef samenwerken. Dat gaat ook na dit seizoen gebeuren, maar in een iets andere vorm.”